Число конгрессменов-республиканцев, требующих от президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России под угрозой блокировки дополнительного финансирования Пентагона, растет, сообщила 19 октября газета The Hill.
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