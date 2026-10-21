© ДОМ.РФ Заходить в камеру к вооруженному преступнику, выявлять среди заключенных психически больных и наркозависимых, договариваться с операми — все это будни тюремного психиатра.
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