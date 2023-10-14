Современное искусство: Дочь покончила с собой, сын сбежал из Израиля: Как и где живёт ведущий программ «Времечко» Лев Новожёнов

Он ворвался на телевидение в 1990-е и запомнился зрителям своими программами «народных новостей». Они в корне отличались от всего, что предлагало телевидение раньше, поэтому популярность Льва Новожёнова в один миг взлетела до небес.
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