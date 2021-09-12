Мировое обозрение

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В Греции сообщили о рекордном росте экспорта вина в Россию в этом году

В Греции сообщили о рекордном росте экспорта вина в Россию в этом году

АФИНЫ, 12 сен - РИА Новости. Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.

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