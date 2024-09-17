«Связь потеряна навсегда»: раскрыто последнее сообщение экипажа батискафа «Титан» Ольга ВайленкоПоследние минуты работы батискафа «Титан» остаются загадкой, которая привлекает внимание общественности по всему миру.
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