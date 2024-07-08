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Премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных

Премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер наметил освободить 40 тысяч заключенных. Причина амнистии техническая - критическая заполненность тюрем, пишет издание The Times со ссылкой на собственный источник.

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