Премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер наметил освободить 40 тысяч заключенных. Причина амнистии техническая - критическая заполненность тюрем, пишет издание The Times со ссылкой на собственный источник.
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