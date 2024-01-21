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«В Минске болеют эмоционально. А в Питере просто сидят и смотрят»

«В Минске болеют эмоционально. А в Питере просто сидят и смотрят»

В Западной конференции КХЛ почти определился весь состав участников плей-офф. Последнюю восьмую путевку туда с высокой вероятностью получит минское «Динамо», которое опережает своего ближайшего конкурента — подмосковный клуб «Витязь» — на 10 очков, сыграв при этом на один матч меньше.

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