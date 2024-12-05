В Совкомбанке оценили вероятность повышения курса доллара до 120 рублей

Повышение курса доллара до 120 рублей в 2025 году — крайне рисковый сценарий, который в текущей ситуации не рассматривается как базовый, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии для Банки.
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