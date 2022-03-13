Подробно о главном

10 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Пивоваров
    Какая отставка......Лефортово и для не и Чубайса и Кудрина ....и всю их компанию.....Они же враги и Страны и Народа !!!Нам нужен не "нез...
  • Teodor
    Что бы креаклы-предатели не зарабатывали у Нас, нужно в стан предателей записывать тех, кто будет обеспечивать их раб...Креаклам-предател...
  • Сергей Анисимов
    Как же им не сопротивлятся -бандерлогам.То что воин из хохла как из говна пуля,давно известно.Да и крыса загнанная в ...Юрий Подоляка: «И...

Ваша карта бита, сэр: США не удастся заместить российскую нефть иранской, дальше только крах

Ваша карта бита, сэр: США не удастся заместить российскую нефть иранской, дальше только крах

Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена сначала объявила об отказе от закупок российской нефти и лишь после этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх