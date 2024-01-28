Командующий ВМС Украины намекнул, что Киев хочет британские корабли

KATIA CHRISTODOULOU/EPA Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев "с радостью бы принял" два британских корабля, которые Великобритания планирует списать из-за нехватки моряков.
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