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Газета.ру

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DPA: Мерц больше популярен на Украине, чем в Германии

DPA: Мерц больше популярен на Украине, чем в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет большую популярность на Украине, чем у себя на родине. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного компанией Rating Group.

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