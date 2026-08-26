DPA: Мерц больше популярен на Украине, чем в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет большую популярность на Украине, чем у себя на родине. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного компанией Rating Group.
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