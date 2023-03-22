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Стал известен новый способ борьбы с беспилотниками ВСУ: "Воздушная ПВО"

Стал известен новый способ борьбы с беспилотниками ВСУ: "Воздушная ПВО"

В газете "Взгляд" вышла статья Максима Климова о том, как Россия может более эффективно противостоять украинским дронамСегодня, 22 марта, украинские боевики попытались атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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