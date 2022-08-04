Зе-команда справедливо опасается, что за тайваньский кризис им придется расплачиваться унизительным договором с Кремлем Самостийные СМИ сообщили, что некоторые жители Тайбэя, приветствующие спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, были в одежде с украинской символикой.
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