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Нижегородская правда

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С начала года на 20 нижегородских предприятиях провели аудиты по роботизации

С начала года на 20 нижегородских предприятиях провели аудиты по роботизации

Эксперты регионального и федерального центров компетенций провели 21 технологический аудит по роботизации на промышленных предприятиях Нижегородской области с начала 2026 года.

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