Песков: приезды Виктории Нуланд в Киев не кончаются добром Песков напомнил о поездке Нуланд в Киев во время Евромайдана в 2013 году, когда она общалась с протестующими и угостила их едой.
Кремль напоминает, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются»
Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
А кому, простите, Кремль напоминает? Если нам (людям), то мы не забывали. Но ... дело в том что мы (люди) не принимаем решения. И тогда что нам делать с этим напоминанием? А если Кремль напоминает себе, то, на мой взгляд, надо сделать так чтобы эта сука и остальные подобные тоже, даже помыслить боялись приближаться к границе, пока еще. Украины.
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