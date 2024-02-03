Кремль напоминает, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются»

Леша и Лора Мусликовы

А кому, простите, Кремль напоминает? Если нам (людям), то мы не забывали. Но ... дело в том что мы (люди) не принимаем решения. И тогда что нам делать с этим напоминанием? А если Кремль напоминает себе, то, на мой взгляд, надо сделать так чтобы эта сука и остальные подобные тоже, даже помыслить боялись приближаться к границе, пока еще. Украины.