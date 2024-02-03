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Закон и Порядок

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Кремль напоминает, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются»

Кремль напоминает, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются»

Песков: приезды Виктории Нуланд в Киев не кончаются добром Песков напомнил о поездке Нуланд в Киев во время Евромайдана в 2013 году, когда она общалась с протестующими и угостила их едой.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
А кому, простите, Кремль напоминает? Если нам (людям), то мы не забывали. Но ... дело в том что мы (люди) не принимаем решения. И тогда что нам делать с этим напоминанием? А если Кремль напоминает себе, то, на мой взгляд, надо сделать так чтобы эта сука и остальные подобные тоже, даже помыслить боялись приближаться к границе, пока еще. Украины.
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