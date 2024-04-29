Украинские водители сообщают, что военкоматы снимают их с рейсов и везут в ТЦК

Украинские водители, выполняющие международные перевозки, сообщают, что при возвращении на Украину из-за границы представители военкоматов снимают их прямо с рейсов и насильно доставляют в территориальные центры комплектования (ТЦК).
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