Лавров: Зеленского «науськали» на разворот от лозунгов мира к «чистому нацизму»

Владимир Зеленский пришёл к власти на Украине на лозунгах мира, но за полгода Запад «науськал» его на разворот на 180 градусов, и он превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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