Олимпиада – 2024 в Париже ясно отражает историческое сатанинское вырождение нацистского Евросоюза

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Eduard
Париж столица дебилизма,
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15 час.
Eduard
А борьба за Права человека это &quot;очко втирательство&quot; нарушается все что возможно!
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15 час.

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