Олимпиада – 2024 в Париже ясно отражает историческое сатанинское вырождение нацистского Евросоюза

Владимир Малышев. Сатана там правит бал!Олимпиада – 2024 в Париже демонстрирует всему миру деградацию Франции и всей европейской цивилизации«Упадок Франции: хаос на парижской Олимпиаде с грабежами, изнасилованиями, транспортным коллапсом – минимум мяса для спортсменов» – под таким заголовком поместил сообщение об открывшихся в Париже Олимпийских играх – 2024 греческий информационный портал Pronews.