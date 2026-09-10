Астраханский театр юного зрителя впервые приехал с гастролями в Петербург

9 сентября Астраханский театр юного зрителя открыл свои первые гастроли в Санкт-Петербурге. Выступления пройдут на сцене ТЮЗ имени Александра Брянцева, который в рамках обменных гастролей побывал в Астрахани в начале сентября.
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