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Царьград

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Opta назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов 2026/2027

Opta назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов 2026/2027

Суперкомпьютер Opta определил «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов сезона-2026/2027 после первого тура.

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