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5koleso.ru

3 подписчика

Кто сегодня покупает «Лады» – глупцы или прагматичные люди?

Начнем с достоинств. «Лада» – это отечественное изделие, причем сравнительно несложное. Поэтому любые проблемы с ремонтом и обслуживанием здесь не такие обременительные как с иномарками любой национальности.

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