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В Бельгии суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

В Бельгии суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

Вердикт вынес Госсовет Бельгии, на который возложены функции высшего административного суда. Решение об отказе бельгийских властей разблокировать активы российского BCS Bank было признано принятым с нарушением действующего порядка.

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