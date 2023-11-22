В Москве сотрудники полиции пресекли торговлю незарегистрированными медицинскими изделиями и лекарственными средствами

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу города Москвы задержаны подозреваемые в торговле незарегистрированными медицинскими изделиями и лекарственными средствами.
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