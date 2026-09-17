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Диетолог Соломатина: быстро восстановиться при ОРВИ помогут кефир и овсяная каша

Диетолог Соломатина: быстро восстановиться при ОРВИ помогут кефир и овсяная каша

Быстро восстановиться при ОРВИ поможет правильное питание. Особенно важно включить в рацион творог, овсяную и гречневую каши, а также луковую шелуху.

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