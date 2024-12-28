Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Чтобы восстановить нарушенную разливом мазута в Черном море прибрежную экосистему, необходимо замещать грунт, который изымают на пляжах Кубани, а после - заново заселять прибрежные участки мелкими организмами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований окружающей среды и.
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