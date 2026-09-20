«Положение безвыходное»: европейцев всерьёз убеждают, что «русский медведь съест их детей»

Политнавигатор Тезис о том, что Россия нападет на НАТО «невероятно глуп», и трудно поверить в искренность продвигающих его экспертов.
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