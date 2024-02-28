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Военное обозрение

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22 часа на пути к «Пантере»: освобождение г. Сольцы 20–21 февраля 1944 года

22 часа на пути к «Пантере»: освобождение г. Сольцы 20–21 февраля 1944 года

Боевые действия Советских войск по освобождению города Сольцы – районного центра Ленинградской (ныне Новгородской) области 20–21 февраля 1944 года.

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