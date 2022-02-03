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Шугалей о мерах спасения Мали: нужно вырвать у Запада инструменты санкционного давления

Шугалей о мерах спасения Мали: нужно вырвать у Запада инструменты санкционного давления

В настоящее время Мали, небогатая и нестабильная страна в Африке, находится под экономическими санкциями, введенными по требованию Франции членами африканского экономического сообщества ЭКОВАС.

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