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Zero Hedge

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Futures Flat As Oil, Yields Drop Ahead Of Trump UN Address

Futures Flat As Oil, Yields Drop Ahead Of Trump UN Address

Futures Flat As Oil, Yields Drop Ahead Of Trump UN Address Futures are flat, having recoverd  a modest drop after the European open, following yesterday’s strong, positive performance despite energy prices and yields being lower for a second consecutive day.

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