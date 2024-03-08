Четыре очка Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Тампу», у Кучерова передача

«Тампа-Бэй» на домашней арене пропустила шесть шайб от «Калгари», потерпев болезненное поражение. В ночь на 8 марта в Тампе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз».
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