Четыре очка Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Тампу», у Кучерова передача

«Тампа-Бэй» на домашней арене пропустила шесть шайб от «Калгари», потерпев болезненное поражение. В ночь на 8 марта в Тампе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз».