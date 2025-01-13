Ульянов: постпред США в Вене назвала конфликт на Украине бессмысленным

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что постпред США Виктория Кеннеди назвала украинский конфликт «бессмысленным», но при этом не стала отвечать, почему Штаты и Великобритания воспрепятствовали его урегулированию в апреле 2022 года.