В четырёх районах Петербурга ограничат дорожное движение с 18 июля

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 18 по 19 июля полностью закроют движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, включая перекрёстки с улицей Веденеева, аллеей Академика Глушко и улицей Академика Байкова.