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Metro новости

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В четырёх районах Петербурга ограничат дорожное движение с 18 июля

В четырёх районах Петербурга ограничат дорожное движение с 18 июля

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 18 по 19 июля полностью закроют движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, включая перекрёстки с улицей Веденеева, аллеей Академика Глушко и улицей Академика Байкова.

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