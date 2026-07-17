В четырёх районах Петербурга ограничат дорожное движение с 18 июля

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 18 по 19 июля полностью закроют движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, включая перекрёстки с улицей Веденеева, аллеей Академика Глушко и улицей Академика Байкова.
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