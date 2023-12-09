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9 видов мужских фото, которые нравятся женщинам

9 видов мужских фото, которые нравятся женщинам

Фотографируйтесь так, чтобы у ваших соцсетей не было отбоя от девушек! Фото за готовкой фото: MAXIMПервая мысль, которая приходит в голову девушке, узревшей фото мужчины в процессе приготовления пищи: «Ооооооооо…» Ведь это так трогательно, когда мужчина готовит! Причем лучше, чтобы у него это получалось хуже: рядом с мужчиной, который умеет виртуозно запекать трюфеля под винным соусом, любая девушка почувствует, как мелок и незначителен ее собственный кулинарный талант.

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