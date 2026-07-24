Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

"Зеленский сбежит в Израиль!": Генерал СБУ вышел на взводе в прямой эфир. Настало время госпереворота

"Зеленский сбежит в Израиль!": Генерал СБУ вышел на взводе в прямой эфир. Настало время госпереворота

В украинской военной верхушке нарастает недоверие к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Всё чаще говорят о том, что в критической ситуации он просто покинет страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии