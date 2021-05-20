В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров

В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для пищевых продуктов - например, готовых блюд и яиц, поскольку материал, из которого они изготовлены, не подлежит переработке, и поэтому наносит огромный вред природе.
В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для пищевых продуктов - например, готовых блюд и яиц, поскольку материал, из которого они изготовлены, не подлежит переработке, и поэтому наносит огромный вред природе.
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