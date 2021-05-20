Комсомольская правда

103 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров

В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров

В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для пищевых продуктов - например, готовых блюд и яиц, поскольку материал, из которого они изготовлены, не подлежит переработке, и поэтому наносит огромный вред природе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх