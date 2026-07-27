Мексика: по меньшей мере один человек погиб и двое других получили ранения в Республиках Бразилии и Белисарио Домингес возле Пласа-де-Санто-Доминго в Мехико около 16:00 по местному времени (22:00 по Гринвичу) в результате стрельбы из мотоцикла.