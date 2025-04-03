Как устроен волновой бассейн Surf Lakes с пятью типами волн

Вы когда-нибудь мечтали покататься на волнах, не выезжая к океану? Волновой бассейн Surf Lakes в Австралии превращает эту мечту в реальность! Это не просто искусственное озеро с водой, а настоящий инженерный шедевр, который создает сразу пять разных типов волн.