Как устроен волновой бассейн Surf Lakes с пятью типами волн

Вы когда-нибудь мечтали покататься на волнах, не выезжая к океану? Волновой бассейн Surf Lakes в Австралии превращает эту мечту в реальность! Это не просто искусственное озеро с водой, а настоящий инженерный шедевр, который создает сразу пять разных типов волн.
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