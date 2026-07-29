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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: «Говорят сначала сыграть клюшкой, а уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить»

Экс-форвард « Северстали » Михаил Ильин опроверг мнение, что главный тренер команды Андрей Козырев запрещает игрокам проводить силовые приемы.

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