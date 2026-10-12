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Царьград

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Конкурс на лучший пляж у Нарочи: победитель получит 500 тысяч

Конкурс на лучший пляж у Нарочи: победитель получит 500 тысяч

Национальное агентство по туризму проведет конкурс на лучшее обустройство пляжей у озера Нарочь, к участию в котором приглашаются расположенные на берегу санаторно-курортные, оздоровительные и иные организации.

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