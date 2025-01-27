Инженер установил новый мировой рекорд, прожив 120 дней под водой

Рюдигер Кох в капсуле под водой / © Getty Images В капсуле Коха, площадь которой составляет примерно 30 квадратных метров, есть большинство атрибутов современной жизни: кровать, туалет, телевизор, компьютер с интернетом и даже велотренажер.
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