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В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населенияКроме того, сирены прозвучали на территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

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