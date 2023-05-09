В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населенияКроме того, сирены прозвучали на территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населенияКроме того, сирены прозвучали на территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области.
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