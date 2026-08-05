Как 1,5 сотки изменили жизнь: путь от пучка зелени до промышленных закруток

Никогда не думала, что стану свидетелем такого удивительного превращения. Наблюдая за тем, как моя дочь и зять постепенно втягивались в огородничество, я словно смотрела захватывающий сериал, где каждая серия приносила новые неожиданные повороты.
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