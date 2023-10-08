АЛРОСА ожидает начало подачи газа на Накынское рудное поле к 2026 году Наталья МарковаПроект прокладки ответвления трубопровода для обеспечения газом Накынского рудного поля в Якутии ободрен Главгосэкспертизой.
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