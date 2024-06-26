Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    Ну, а нам на такую агрессию против России следует вдарить по Брюсселю ядерной бомбой и НАТО развалится. Некому будет ...Четырнадцатый пак...
  • Александр24
    Интересно, как эти бабёнки-генеральши объясняли своим мужьям такое скоростное продвижение по службе? Семь пядей во лб...Говорят, сбежала ...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Да ну нах.., я хрен поверю, что наши крокозябры её состояние на клочки предварительно не раздербанили. К тому-же - Ше...Говорят, сбежала ...

Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх