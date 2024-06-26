Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.
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