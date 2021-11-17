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Александр КАНИЩЕВ: Дзюба хорош, когда рядом есть Азмун и Малком. Но если в сборной все игроки никакие, что он один сделает?

Александр КАНИЩЕВ: Дзюба хорош, когда рядом есть Азмун и Малком. Но если в сборной все игроки никакие, что он один сделает?

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» ответил на вопрос, смог ли бы Артем Дзюба помочь сборной России в матче с хорватами.

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