Четыре мирных жителя пострадали в ДНР за сутки при атаках ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 3 февраля в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
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