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Закон и Порядок

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Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 23 украинских БПЛА © РИА Новости / Станислав Красильников Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО.

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