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Спастись в пекле: как рост температуры провоцирует наводнения, ураганы и засухи

Спастись в пекле: как рост температуры провоцирует наводнения, ураганы и засухи

Спастись в пекле: как рост температуры провоцирует наводнения, ураганы и засухи Евгения КомароваМировое сообщество активно продвигало кампании по сдерживанию глобального потепления, утверждая, что рост температуры на 1,5-2 градуса приведет к катастрофе.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Удивительно, как люди и издания неангажированные международными корпорациями, активно жующими &amp;quot;зелёную повестку&amp;quot; и неплохо на ней зарабатывающих, по своей воле (?) повторяют запущенную выгодоприобретателями глупость про &amp;quot;выбросы&amp;quot; и &amp;quot;углеродный след&amp;quot;. Или, всё же ангажированные? А то и просто хочется от моды не отстать...
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