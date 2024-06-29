Спастись в пекле: как рост температуры провоцирует наводнения, ураганы и засухи

Дмитрий Боев

Удивительно, как люди и издания неангажированные международными корпорациями, активно жующими &quot;зелёную повестку&quot; и неплохо на ней зарабатывающих, по своей воле (?) повторяют запущенную выгодоприобретателями глупость про &quot;выбросы&quot; и &quot;углеродный след&quot;. Или, всё же ангажированные? А то и просто хочется от моды не отстать...