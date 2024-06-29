Спастись в пекле: как рост температуры провоцирует наводнения, ураганы и засухи Евгения КомароваМировое сообщество активно продвигало кампании по сдерживанию глобального потепления, утверждая, что рост температуры на 1,5-2 градуса приведет к катастрофе.
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