Васильев о патронах в биатлоне: «Оптимистичные заявления СБР вызывают у меня хохот. Не зная проблематики в регионах, они вдруг заявляют, что никаких проблем нет»

Ранее чемпион мира Антон Бабиков пожаловался на нехватку инвентаря. В свою очередь глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил следующее: «Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех.