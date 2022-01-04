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Режиссёру Тиграну Кеосаяну исполнилось 56 лет: жизнь ведущего «Международной пилорамы»

Режиссёру Тиграну Кеосаяну исполнилось 56 лет: жизнь ведущего «Международной пилорамы»

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер и телеведущий, сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна.

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